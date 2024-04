Após 17 anos, imagem de Sant’Ana Guia é recuperada e devolvida a Piraí

Volta Redonda/Piraí – Objeto de devoção de várias gerações de piraienses, a imagem de Sant’Ana da Guia, furtada da Igreja Matriz de Piraí há 17 anos, retornará ao seu local de origem no dia 14 de abril – um domingo – com uma grande festa. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (4), durante uma coletiva de imprensa convocada pela Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda. O evento, que contou com a participação do bispo diocesano Dom Luiz Henrique e do delegado titular da 94ª Delegacia de Polícia, José de Moraes Ferreira, aconteceu na Cúria Diocesana, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Em janeiro de 2007, segundo consta do registro de ocorrência original do furto, um homem – que dizia ser padre – foi à Matriz e fotografou a imagem, datada de 1772, no século XVIII. Depois disso, simplesmente a levou embora. O caso foi registrado junto à Polícia Civil por determinação do então bispo diocesano Dom João Maria Messi. Desde então, o caso vinha sendo investigado.

Uma grande coincidência

Em 2023, o padre Márcio Correia, pároco de Piraí, estava à procura de uma imagem digital da santa para estampar camisetas que seriam usadas na festa da padroeira de Piraí, na Igreja Matriz. Para sua surpresa, enquanto pesquisava na Internet, acabou se deparando com a imagem furtada – ela estava no Museu de Sant’Ana, em Tiradentes (MG), a 316 km de Piraí.

“A semelhança entre a imagem e a foto era muito grande. Fiquei incomodado com essa semelhança e me senti motivado a investigar para ver se era mesmo compatível”, contou o pároco, que recorreu, também, ao Arquivo Histórico Municipal de Piraí para conseguir ajuda.

“Havia um registro do furto no Inepac (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural) com a imagem de referência. Fizemos a comparação e buscamos a professora Elaine Gusmão, que forneceu o laudo dando a comprovação”, acrescentou, referindo-se à restauradora e especialista em História da Arte Sacra, Elaine Tavares de Gusmão.

Investigações

Segundo o delegado da 94ª DP, José de Moraes Ferreira, tão logo chegou a confirmação de que a imagem estava em Tiradentes, foi pedido um mandado de busca e apreensão à Vara Única da Comarca de Piraí.

“A Diocese, por meio de sua advogada, nos providenciou um laudo pericial em que ficou constatada a mesma imagem que foi furtada da igreja de Piraí e a imagem que estava em exposição no mencionado museu. Com o mandado de busca em mãos, contatamos o delegado da área. A santa foi apreendida e depositada imediatamente na Diocese. Quanto ao desdobramento das investigações, nos reservamos, uma vez que estas ainda estão em andamento”, disse o delegado.

O bispo Dom Luiz Henrique afirmou que o êxito alcançado foi resultado do trabalho conjunto das comissões da Cúria e dos órgãos competentes. “Estamos testemunhando um momento histórico para a nossa Diocese e, também, para a Paróquia de Sant’Ana, em Piraí.

Em 2007, a imagem histórica de origem portuguesa foi furtada. Desde então, empenhamo-nos em todas as frentes para recuperá-la, registrando o furto e reconhecendo que a imagem estava tombada pelo Inepac. Estamos extremamente felizes por tê-la recuperado e devolvê-la à Igreja de Piraí, onde sempre deveria ter permanecido”, comentou o bispo, acrescentando que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) também confirmou a veracidade do laudo técnico apresentado pela Diocese .

O museu

Tão logo soube da repercussão do retorno da santa a Piraí, o Museu de Sant’Ana, em Tiradentes, enviou uma nota ao DIÁRIO DO VALE esclarecendo que a administração da galeria, tal qual os integrantes da Diocese, também se surpreendeu com a informação de que a imagem exposta teria sido furtada em 2007.

“A peça foi entregue à autoridade policial, comprometendo-se a instituição a colaborar com as apurações. Importante ressaltar que, antes do museu ser inaugurado, há cerca de dez anos, todas as peças do acervo foram submetidas à uma análise do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), e doadas para esta autarquia, que foi imediatamente comunicada do ocorrido. A administração do Museu de Sant’Ana reafirma seu compromisso com a cultura nacional e se mantém à disposição das autoridades para ajudar no esclarecimento do caso”, diz o texto.

Segundo o delegado José de Moraes e o bispo Dom Luiz Henrique, a equipe do Museu de Sant’Ana foi muito solícita e atendeu ao mandado de busca e apreensão, comprometendo-se a colaborar com as investigações.

“Não tivemos resistência nenhuma do Museu, que prontamente nos entregou a imagem. Agradecemos à equipe”, acrescentou a advogada da Mitra Diocesana, Lucila de Almeida Gouvêa.

Uma santa vinda de Portugal, que vivia numa capela de madeira

A imagem de Sant’Ana Guia, padroeira de Piraí, chegou ao agora município muitos anos antes do curato de Santa’Anna do Pirahy, oficializado em 1811, início do século XVIII. Curato é um termo utilizado à época para designar aldeias e povoados com condições adequadas para se tornar uma freguesia. Para que isso acontecesse, era preciso que houvesse uma capela. A de Sant’Anna foi erguida entre 1770 e 1772 – ano em que recebeu a imagem, vinda de Portugal e doada por José Luiz Urbano, português rico e poderoso, fundador do curato e devoto de Nossa Senhora Santana.

As informações são de José Maria Lemos, diretor do Arquivo Histórico Municipal de Piraí e referência quando o assunto é a história da região Sul Fluminense. Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, ele revelou que a imagem recuperada em Minas Gerais foi a única ‘sobrevivente’ do incêndio que destruiu a capela de madeira erguida no século XVIII para abriga-la. “A imagem que vemos é a de Sant’Ana guiando Nossa Senhora – por isso, Sant’Ana Guia. Ela foi a padroeira da primeira capela. Hoje, a imagem que está na Igreja Matriz é a de Sant’Ana Mestra”, explicou José Maria.

Ele recorda, ainda, que Sant’Ana era a santa de devoção da família Breves, conhecida por ter entre seus integrantes os irmãos Joaquim e José de Souza Breves, pessoas de destaque e prestígio político durante boa parte do Ciclo do Café, quando Piraí se destacava Brasil Imperial.

O diretor do Arquivo Histórico acrescenta, ainda, que o valor histórico da imagem de Sant’Ana Guia é imenso. “As imagens do século XVIII eram únicas!”, asseverou.

Para além do valor histórico e cultural, está o valor emocional da peça. “Esta é a imagem que fundou a cidade. No dia 14 de abril, às 18h, ela será recebida pelo prefeito no Paço Municipal em um ato solene. Depois, seguirá em procissão até a Igreja Matriz, onde haverá uma missa solene presidida pelo bispo Dom Luiz Henrique”, disse o pároco de Piraí, padre Márcio Correia.

“Desde que chegou a Piraí, em 1772, quantos fieis – avós, pais, várias gerações – rezaram diante da Santa? Quantos, ao longo de todos esses anos, não puseram sua vida diante desta imagem, em orações? É uma alegria muito grande tê-la de volta”, concluiu o padre.