Após absolvição, Marco Esch diz que foi alvo de falsas acusações - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2023, 17:33 horas

Sul Fluminense – O produtor cultural Marco Esch afirmou, em email enviado ao DIÁRIO DO VALE, que a juíza da 1ª Vara Criminal de Niterói RJ, decidiu inocentar a ele e ao cineasta Everton Matte das acusações de sequestro e cárcere privado que foram feitas contra eles. Segundo Esch, desde o dia 21 de dezembro, data da segunda audiência, ele e Matte estão em liberdade.

“Após sete meses de angústia e sofrimento pela injustiça e maldade cometidas contra mim e colegas de projeto, enfim, a farsa foi descoberta e a verdade apareceu!”, escreveu Esch.

“Felizmente a justiça acaba de declarar que foi uma farsa, mas, os prejuízos ficaram. A juíza pede investigação das mulheres no Ministério Público e, na Corregedoria, dos policiais da 35 DP, escreveu Matte.

A sentença absolvedora, à qual o DIÁRIO DO VALE teve acesso, aponta que a prova que constava do processo – os depoimentos das supostas vítimas – foi considerada insuficiente, porque houve contradições entre os depoimentos e entre o que foi dito na delegacia e em juízo. As supostas vítimas passaram a ser investigadas por denunciação caluniosa, entre outros crimes. A juíza viu ainda indícios de irregularidade na ação dos policiais que fizeram a prisão de Marco Esch e Everton Matte.

Além disso, o Ministério Público se manifestou pela absolvição de todos os acusados.

Segundo Everton Matte, o principal alvo das autoras da acusação era ele, Everton afirma que o objetivo das acusadoras era tirar dele a produtora de filmes Maat. Uma das acusadora seria íntima de policiais lotados, na época, na 35ª DP (Campo Grande – RJ), motivo pelo qual a suposta operação que fez a prisão foi conduzida pro eles, e não por policiais civis de Niterói, onde teriam ocorrido os fatos.

A juíza, em sua decisão, manda encaminhar o processo à Corregedoria da Polícia Civil, para as providências cabíveis, e ao Ministério Público, para processar as autoras das falsas acusações.