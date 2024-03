Após chamar a PM, Edimar agora vai à Justiça para recuperar presidência

Volta Redonda – A disputa pelo poder no Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense deixou o campo sindical e se transformou em questão policial e judicial. O presidente eleito da entidade, Edimar Miguel, chamou os policiais militares porque, segundo ele, integrantes do “Grupo dos Cinco” teriam invadido sua sala com a ajuda de um chaveiro. O caso se transformou em ocorrência registrada na 93ª DP, e será complementado por uma ação judicial em que o presidente eleito vai questionar o remanejamento promovido na diretoria por seus colegas de diretoria administrativa.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (11), Edimar afirmou que o vice-presidente eleito, Odair Mariano, admitiu em depoimento na 93ª DP que a ata da reunião de diretoria que teria resultado no remanejamento não foi registrada em cartório, o que seria indispensável para que ela tivesse valor legal.

Segundo o assessor jurídico de Edimar, Tarcísio Xavier, o cartório se recusou a registrar a ata porque o “Grupo dos 5” não tem o poder de convocar a reunião da diretoria administrativa e nem de alterar a pauta para incluir o remanejamento.

Já o “Grupo dos 5” afirma que a Justiça do Trabalho teria reconhecido a legitimidade do remanejamento na decisão liminar que cancelou a convocação de assembleias geraisl extraordinárias para esta segunda-feira (11) para anular o remanejamento promovido por eles e para alterar o estatuto da entidade, estendendo os poderes da diretoria executiva para os 40 integrantes do órgão.

“O juiz reconhece Odair Mariano como o atual presidente do Sindicato e decide pela nulidade das assembleias, já que Edimar Miguel não tem legitimidade para fazer tal convocação. Ao ser remanejado do cargo de presidente para diretor de Organização por Local de Trabalho, Edimar publicou dois editais no dia 5 de março convocando os associados para votarem a nulidade da decisão da diretoria executiva, que fizeram, dentro das normas estatutárias da entidade, as alterações dos cargos no dia 29 de fevereiro”, escreveu o grupo em um boletim.

Advertisement

As assembleias gerais extraordinárias convocadas por Edimar acabaram não sendo realizadas porque a primeira e segunda instâncias da Justiça do Trabalho proibiram sua realização. Em seu lugar, Edimar e seus aliados promoveram reuniões em que falaram do que consideram um remanejamento ilegal.

O presidente eleito afirmou que os integrantes do “Grupo dos 5” ficaram com objetos pessoais seus e também com documentos relacionados aos supostos saques irregulares.

“Estou sendo proibido de trabalhar e não tenho acesso nem a meus objetos pessoais nem a documentos referentes aos 142 saques irregulares”, disse Edimar.