Após críticas, Barra do Piraí nega desmatamento no Largo da Feira

Barra do Piraí – A Secretaria Municipal do Ambiente de Barra do Piraí esclareceu, no domingo (4), que a retirada das palmeiras do Largo da Feira não representa desmatamento, mas sim uma readequação paisagística conforme o projeto original. As palmeiras foram transferidas para o pórtico de Ipiabas, e novos oitis estão sendo plantados no Largo.

A ação foi realizada ao longo da última semana e gerou críticas nas redes sociais. Para responder aos questionamentos, o secretário municipal do Ambiente, Christopher Taranto, e o engenheiro agrônomo Humberto Dias divulgaram informações nos canais oficiais da prefeitura.

“Nas obras do Largo da Feira, foram plantadas nove palmeiras e oito oitis. Todavia, o projeto original previa apenas o plantio de oitis, visto que é muito difícil adequar as palmeiras ao ambiente urbano, levando em conta que elas não podem ser podadas. Por esse e outros motivos, decidimos levar essas plantas para fazer a recomposição paisagística do pórtico de Ipiabas e, seguindo o projeto original, estamos plantando mais oitis no Largo da Feira. Portanto, diferentemente do que estava sendo dito, não estamos tirando as palmeiras de Ipiabas, e sim as plantando”, disse Humberto.

Ainda segundo a Secretaria do Ambiente, a ação foi feita sem custos adicionais para o município.

“Essa ação não teve qualquer gasto de dinheiro público. Buscamos respeitar o projeto inicial dos locais e apenas adaptar as espécies de acordo com suas respectivas características e adequações. Levando em consideração seu crescimento, manutenção e longevidade, bem como o bem-estar da população do município”, disse Christopher Taranto.