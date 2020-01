Após decisão do STF, especial de Natal do Porta dos Fundos permanece no ar

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2020, 19:46 horas

Brasília – No início da noite desta quinta-feira (09), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, derrubou a decisão do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, Benedicto Abicair, que havia determinado que a Netflix retirasse do ar o especial de Natal do Porta dos Fundos.

Toffoli acatou a reclamação da Netflix que considerou, em sua petição, a decisão do desembargador “uma das maiores ameaças às liberdades comunicativas no cenário nacional”.

Na quarta-feira (08) Abicair, determinou que a Netflix retirasse do ar, imediatamente, em caráter liminar (provisório), o especial de Natal “Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo”, assim como trailers, making of, propagandas, ou qualquer alusão publicitária ao filme. A decisão dizia ainda que a produtora e distribuidora não autorizasse a exibição e/ou divulgação do especial por qualquer outro meio, sob pena de multa diária de R$ 150 mil.