Após decisão favorável do TST à CBF, partida entre Flamengo e Palmeiras termina em empate

Matéria publicada em 27 de setembro de 2020, 18:29 horas

São Paulo – A partida entre Palmeiras e Flamengo terminou em empate, na noite deste domingo (27), no Allianz Parque, em São Paulo, com gols de Patrick de Paula (Palmeiras) e Pedro (Flamengo), aos primeiros minutos do segundo tempo.

Decisão

Menos de dez minutos antes do início da partida desta tarde entre Palmeiras e Flamengo, às 16h, o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Vieira de Mello Filho, acatou pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e confirmou a realização da partida, programada para ocorrer na tarde de hoje (27), em São Paulo. O vice-presidente do TST considerou que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro de adiar a partida extrapolou os limites territoriais de competência do órgão.

Na tarde de ontem (26), o TRT carioca decidiu pelo adiamento do jogo, solicitado pelo Sindicato dos Empregados em Clubes, Estabelecimentos de Cultura Física, Desportos e similares do Estado do Rio de Janeiro (Sindeclubes), autor da ação para suspensão do confronto. Na manhã deste domingo (27), a desembargadora Maria Helena Motta, ratificou a decisão tomada ontem (26) pelo juiz Filipe Olmo, Em sua decisão liminar, o magistrado estipulou o pagamento de multa de R$ 2 milhões caso os atletas dos dois clubes entrem em campo, desrespeitando sua decisão.

Após a manifestação da desembargadora, novamente a CBF entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília (DF), pedindo a revogação da decisão.

Partida

De acordo com as estatísticas, o Palmeiras teve maior domínio em jogo, com 61% de posse de bola, 17 chutes, sendo que sete foram chutes a gol (finalizações), além de cinco escanteios. Já o Flamengo teve 39% de posse de bola, dez chutes, sendo quatro finalizações.

O gol da equipe paulista veio com a finalização de Patrick de Paula, que arriscou com chute de fora da área. A bola desviou em Thiago Maia, enganando o goleiro Hugo e entrando no canto direito do Flamengo.

O gol de empate veio um minuto depois, após cruzamento de Arrascaeta na área para que Pedro desviasse para a rede, garantindo o único gol dos rubro-negros.

Classificação e próximo jogo

Flamengo está na sexta classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, divididos em cinco vitórias, três empates e três derrotas.

A equipe carioca jogará contra o Independiente del Valle, na próxima quarta-feira (30), às 21h30, pela Taça Libertadores.