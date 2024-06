Após denúncia, crimes ambientais são identificados na Banqueta, em Angra dos Reis

Angra dos Reis – Policiais militares do Comando de Polícia Ambiental identificaram cerca de 2 mil metros quadrados de área degradada na Banqueta, em Angra dos Reis, neste sábado (22).

A verificação ocorreu após uma denúncia de crime ambiental encaminhada pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.

Cumprindo ordem de policiamento na Estrada da Banqueta, os agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, verificaram a movimentação do solo no local e, após minuciosa fiscalização, foi possível constatar a existência de diversos “bota-fora”, extração de areia as margens de um curso de água, corte de árvores e uma construção em fase inicial sem as devidas placas de identificação.

Como no local não havia nenhum responsável, os policiais da 4ª UPAm procederam à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.