Após denúncia, PM interrompe construção irregular em Angra dos Reis

Angra dos Reis – Um homem foi conduzido para a 166ª DP (Angra dos Reis) neste sábado, 25, após policiais do 33º BPM o flagrarem, fazendo uma construção irregular em um terreno de aproximadamente 200 m², no encruzo da Enseada, na Avenida Vereador Benedito Adelino, em Angra dos Reis.

A PM chegou até o local, após denúncias encaminhadas ao Linha Verde (0300 253 1177), pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”.

O responsável pela obra, ao ser questionado se possuía as licenças necessárias para a construção, informou que havia dado entrada junto à prefeitura, mas não apresentou nenhum documento ou licenciamento para a atividade.

