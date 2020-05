Após denúncia, policiais da UPP do Frade apreendem pinos de cocaína no Bracuí, em Angra dos Reis

Matéria publicada em 9 de Maio de 2020, 22:09 horas

Angra dos Reis – Pelo menos três informes do Disque Denúncia (0300 253 1177) repassados ao 33º BPM, possibilitaram policiais militares da UPP (Unidade de Polícia de Proximidade) do Frade a apreenderem 13 pinos de cocaína neste sábado (09) nas proximidades das ruas Mato Grosso com Ceará, no Bracuí.

No local, os agentes flagraram três pessoas em atitude suspeita, mas durante a ação, dois acabaram detidos e um conseguiu fugir. Com um dos suspeitos, os policiais encontraram um pino contendo cocaína e, embora uma mulher também tivesse sido detida, nada de ilícito foi encontrado. Após buscas na região, os agentes encontraram uma sacola com 12 pinos de cocaína. A ocorrência foi registrada na 166º DP.

Vale sempre frisar que em Angra dos Reis a população tem um grande aliado no combate ao crime. Qualquer atividade criminosa pode ser denunciada com a garantia do anonimato ao Disque Denúncia, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.