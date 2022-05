Após disparos de tiros, comércio da Colônia também fecha e pelo menos um carro é incendiado

Matéria publicada em 20 de maio de 2022, 14:48 horas

Barra Mansa – Comerciantes da Colônia Santo Antônio também fecharam as portas no início da tarde desta sexta-feira, por volta das 13 horas, após criminosos dispararem tiros no bairro. Uma equipe de agentes da PM seguiu para o loca, mas ainda não há informação sobre o que está ocorrendo.

Moradores estão evitando sair de casa. Um carro foi incendiado na rua principal e deixou os ocupantes em pânico. Eles saíram do veículo correndo e ninguém ficou ferido.

A proprietária de um salão de beleza do bairro, que prefere não se identificar, foi uma das comerciantes que fechou o estabelecimento nesta tarde.

– Eu e a minha amiga fomos almoçar em um restaurante um pouco acima. Aí a gente escutou o barulho de três tiros, mas como foi no carro houve um estouro. Quando saímos pra ver já tinha dois carros pegando fogo, o pessoal correu para apagar e o que parecia era que não foi tiro pra matar ninguém. Só mesmo pra dar susto. Agora parece que a situação está mais tranquila, mas está um movimento de pessoas lá pra cima e nos optamos em fechar o salão- disse.

Segundo informações dos próprios moradores, empresas de ônibus não estariam entrando no bairro por causa do ato criminoso. Os passageiros estariam descendo no início do bairro.

Vila Delgado

Pela manhã, manifestantes incendiaram em sinal de protesto contra a morte de Vitor Hugo Marques de Lima, o “Vitinho”, de 19 anos, durante uma ação da PM, em Barra Mansa. O ato praticado por populares foi na Avenida Presidente Kennedy, próximo a Vila Delgado, no Ano Bom.

Pela versão da PM, o rapaz teria recebido os agentes a tiros, que foram revidados por eles.Segundo os agentes, o jovem tinha grau de parentesco com chefe do tráfico de drogas da localidade. Moradores da Vila Delgado disseram que o jovem era inocente.

Os autores colocaram fogo em pneus e colhões, interditando a avenida ao trânsito de veículos. Populares chegaram a apedrejar outros ônibus, mas não houve informação de passageiro ferido. O clima chegou a ficar tenso no local, que foi reforçado por viaturas da PM

Em nota, o 28º Batalhão da PM alega que na manhã desta desta sexta-feira, foi realizada uma operação da PM com o objetivo de retirar de circulação, armas, drogas e prender criminosos, na Vila Delgado. Durante as ações de vasculhamento, houve confronto entre os agentes e um suposto criminoso, vindo a vítima, que teria grau de parentesco com o chefe do tráfico de drogas da localidade, a trocar tiros com os agentes e, em seguida, morreu.