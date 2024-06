Após dois anos, Conselho Comunitário de Segurança de Resende é reativado

Resende – O comandante do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), coronel Marcelo Brasil, conduziu na tarde desta quinta-feira (27) a cerimônia de posse dos novos integrantes do Conselho Comunitário de Segurança de Resende (CCS), que estava desativado há dois anos. Realizado no auditório da Faetec, no bairro Alvorada, o evento contou com a presença do major Gustavo Matheus, coordenador dos Conselhos Comunitários de Segurança do Instituto de Segurança Pública (ISP), que oficializou a reativação da entidade.

“Fico feliz em reativar o Conselho. Para mim, era uma questão pessoal e também estratégica para a população. Resende é uma das mais importantes cidades do estado, já que abriga um polo industrial, comercial e rural. Quero, como comandante, entregar algo melhor do que recebi”, resumiu o coronel Brasil, acrescentando que ele e sua tropa estão inteiramente entregues ao serviço que prestam à população. “Dentro da legalidade e da nossa capacidade, vamos ter mais do que 100% de entrega. É o que os nossos policiais têm feito”, completou.

Já o coordenador estadual dos CCSs, major Gustavo Matheus, disse que a ideia de reativar o Conselho em Resende era uma ideia antiga. “Já vínhamos perseguindo a ideia de reativar. Agradeço ao coronel Brasil, que buscou essas pessoas e conseguiu reativar o Conselho. É um case de muito sucesso. Que a sociedade civil, agora empoderada deste instrumento, consiga por si só continuar”, afirmou, lembrando que o mandato da diretoria é de dois anos e que, com o de Resende, são 74 Conselhos Comunitários de Segurança ativos no estado do Rio.

O major agradeceu os que se voluntariaram a participar do Conselho. “Trabalhamos com voluntários. Não há remuneração, não há custeio de nada. Por isso valorizamos os que se dispuseram a compor essa diretoria. Não é à toa, nos Conselhos, que o presidente seja uma pessoa do povo. Temos que escutar a população”, salientou. Ele frisou, ainda, que o trabalho conjunto desenvolvido entre sociedade civil e forças de segurança, com a ajuda da população, pode ajudar a interromper o ciclo de violência nos municípios.

Por que foi desativado?

Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, o coronel Marcelo Brasil explicou que o Conselho foi desativado por não se reunir em um período de três meses, o que é exigido nos termos da legislação específica. “A solicitação da desativação se deu em 29/07/2022, sendo efetivamente concretizada em 05/12/2022”, contou.

Ao assumir o comando do 37º BPM, o coronel, ao verificar que o CCS estava desativado, viu a oportunidade de inserir em seu Plano de Comando a reativação do Conselho e outras demandas. “Como por exemplo, a criação do Programa Bairro Presente, o aumento do número de vagas do RAS, a reestruturação dos alojamentos e outras demandas. Ressalto que a reativação do CCS em Resende é uma importante ferramenta de Polícia de Proximidade, voltada à filosofia de Polícia Comunitária”, reforçou o comandante.

Como funciona?

Os Conselhos Comunitários de Segurança (CCS) são canais de comunicação entre a sociedade civil e as Secretarias de Estado de Polícia Civil e de Polícia Militar, atuando como colaboradores voluntários, não remunerados e compromissados com a redução da violência, da criminalidade e com a busca da paz social.

Os integrantes da diretoria têm o dever de apresentar às Polícias Civil e Militar as demandas da população em relação à segurança pública. “O CCS é um exercício de cidadania. É apartidário e não pode haver aparelhamento político”, reforçou o major Gustavo Matheus.

O Conselho vai identificar e analisar os problemas locais, propondo soluções e avaliando as respostas e/ou as soluções dos problemas demandados. “A participação nas questões da Segurança Pública tem caráter consultivo e por isso, as observações, críticas, sugestões e propostas são consideradas pelos representantes das Polícias não como obrigação de fazer, mas como uma contribuição relevante sobre os anseios da sociedade com relação a determinados assuntos, que podem ajudá-los, por exemplo, na tomada de uma decisão estratégica”, completou o comandante do 37º BPM.

De acordo com o ISP, o Conselho tem por missão promover a integração entre as instituições policiais e a comunidade, seja através de reuniões periódicas abertas à população ou do desenvolvimento de programas de instrução e campanhas educativas que fortaleçam os vínculos comunitários com as organizações policiais.

Além disso, deve contribuir para a implementação de ações de segurança pública e de políticas para preservação da vida, por meio da mobilização social, visando à colaboração e ao constante aprimoramento de segurança pública, dentre outras responsabilidades.

“Esperamos poder ouvir várias demandas sociais de todos os segmentos da sociedade: as indústrias, o comércio e, principalmente, a população de bem, abrindo um novo canal de comunicação com os resendenses”, reforçou o coronel. “A estrutura do 37º BPM está à disposição do Conselho. O Batalhão está de braços abertos para apoiar. Será um ano de aprendizados e muitas conquistas”, concluiu.

O recém-empossado presidente do Conselho, pastor Rogério Gomes Coelho, pediu à população de Resende para que compareça às reuniões. “Vamos criar um elo com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com os gestores de segurança pública. Queremos buscar as boas práticas para já dar início ao trabalho do Conselho”, afirmou.

Nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança de Resende

Presidente: Pastor Rogério Gomes Coelho

Vice-presidente: André Luiz da Costa

1º secretário: Gabriel Venâncio Arantes

2º secretário: Alberto Werneck

Diretora social: Cecília Tomás Maciel