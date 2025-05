Após estragos da chuva, Angra inicia recuperação de vias no Bracuí

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis está trabalhando na recuperação da Estrada Beira Rio, no Bracuí, que foi afetada pelas chuvas ocorridas no mês de abril. O município precisou aguardar a liberação da Justiça para iniciar a obra, que havia sido paralisada a pedido do Ministério Público.

O contrato emergencial inclui, além das obras na Estrada Beira Rio, intervenções nas ruas Francisco Jerônimo e Paraíso, no bairro Ariró, cujos reparos serão iniciados em breve. No Bracuí, será recuperada uma área de 9.108 m² e instalado um novo sistema de drenagem pluvial com 27 metros de extensão. Também será feita a contenção de pedras nas margens dos rios, totalizando 11.645 m³, somando-se os trabalhos nos dois bairros.

“As chuvas de abril causaram danos significativos, por isso estamos realizando obras emergenciais de recuperação de via, reforço na drenagem e contenção de encostas para evitar novos problemas. As obras de infraestrutura que iniciamos aqui não são apenas melhorias, elas são essenciais para garantir o direito de ir e vir, o acesso a serviços básicos e a segurança de todos”, frisou o secretário municipal de Infraestrutura, Alan Bernardo.

As obras na região também vão restabelecer o acesso para cerca de 50 famílias que chegaram a ficar isoladas durante as fortes chuvas, além de oferecer mais segurança aos moradores do Sertão da Caratinga e de outras localidades do Bracuí, que vivem próximos às margens do rio.

“A Prefeitura veio o mais rápido possível para resolver o problema dos moradores, mas a obra foi paralisada. Ficamos 14 dias sem poder sair de carro de nossas casas, ilhados, esperando uma solução. A Prefeitura então entrou com um novo processo, a obra emergencial foi liberada, e a Secretaria de Infraestrutura está fazendo um excelente trabalho “, declarou o morador Júlio Cesar Correa Pinto Campos.