Após perseguição e fuga, homem que transportava drogas na Dutra é preso em Barra Mansa

Itatiaia/Barra Mansa – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que transportava drogas, na madrugada deste sábado (10), em Barra Mansa. Por volta de 3 horas, o criminoso, que conduzia um Fiat Argo, foi abordado no KM-324, em Itatiaia, mas não obedeceu a ordem de parada, sendo perseguido pelos agentes e conseguindo fugir. Horas depois, os policiais encontraram o homem perambulando pela Dutra, na altura de Barra Mansa e prenderam o condutor. Ele foi encaminhado para 90ª Delegacia de Polícia.

De acordo com a PRF, após a abordagem em Itatiaia, o condutor fugiu em alta velocidade, executando manobras perigosas sendo perseguido pelos agentes da PRF. No KM-293, em Barra Mansa, quando a equipe emparelhou o carro com o Fiat, o motorista desviou para esquerda, batendo na viatura, danificando o pneu do carro. Após a troca de viatura, os agentes voltaram a perseguição, mas o motorista tinha fugido, deixando o carro com as portas abertas abandonado no KM-274, ainda em Barra Mansa.

Durante a revista ao veículo, os agentes encontraram 3 caixas com 51 tabletes de maconha. O carro e a droga foram encaminhados para a 90ª DP.

Prisão

Após a comunicação de fuga do condutor, uma equipe do GAT PMERJ avistou um homem andando pela via no KM-276, por volta de 10h30. Ao ser abordado, o homem forneceu aos policias informações contraditórias sobre o motivo de estar a pé no local. Em contato com a PRF, os policiais constataram se tratar do condutor do veículo apreendido. Ele foi autuado por tráfico de drogas e danos ao patrimônio da União, e conduzido a DP, onde o caso foi registrado.