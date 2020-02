Após perseguição, PM encontra e apreende 91 pinos de cocaína, em Barra Mansa

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2020, 13:09 horas

Barra Mansa – Agentes da Polícia Militar de Barra Mansa apreenderam 91 pinos de cocaína, na manhã desta terça-feira (11), no bairro Vila Delgado.

Durante um patrulhamento, os agentes se depararam com um grupo de suspeitos, que se assustaram com a presença da polícia militar na localidade e fugiram.

No decorrer da perseguição, os policiais não alcançaram os suspeitos, mas encontraram uma sacola plástica enterrada com as drogas prontas para comercialização.