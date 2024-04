Ciclistas que trafegam pela Rodovia Rodrigo Alexandre Drable (RJ-157) estão reclamando das condições da estrada. Isso porque o local está com bastante mato na beirada da pista e com isso, a população está sendo obrigada a disputar espaço com caminhões e carros na via.

A reportagem do DIÁRIO DO VALE entrou em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), que informou que enviará uma equipe para realizar uma limpeza na próxima semana.