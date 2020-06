Após resultados positivos para Covid-19, Voltaço monitora elenco

Matéria publicada em 29 de junho de 2020, 18:14 horas

Clube ressaltou que segue acompanhando atletas, funcionários e familiares e que testes realizados possuem padrão ouro

Amanda Teixeira

Volta Redonda – No último domingo, dia 28, o Volta Redonda voltou a campo pelo campeonato carioca, seguindo todo o protocolo previsto pelo ‘Jogo Seguro’, elaborado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Antes da partida, em que o tricolor venceu o Fluminense por 3 a 0, o elenco e toda a equipe envolvida passou por teste para o novo coronavírus e dos 42 testados, três atleta apresentaram resultado positivo para o Covid-19.

De acordo com o clube, exame realizado foi o exame RT-PCR, considerado padrão ouro no diagnóstico da Covid-19. O tricolor de aço ressaltou ainda que até o momento já foram realizadas seis baterias de exames, sendo a primeira no dia 14 de maio. Ao todo, foram feitos 182 testes, com seis resultados positivos, sendo cinco jogadores e um funcionário. Destes cinco atletas, dois exames constaram que eles tinham a imunidade, ou seja, haviam tido contato com o vírus em algum momento, mas já estavam recuperados.

Sobre os três atletas que testaram positivo, o clube informou que eles foram isolados e que todos os familiares que convivem com os jogadores foram comunicados, para que eles também possam ser testados. O departamento médico do clube está acompanhando de perto todos os envolvidos e prestando todos os auxílios necessários

Nesta segunda-feira, dia 29, foi realizada uma nova bateria de exames, com todas as pessoas envolvidas na semana de trabalho, atletas que não foram para o jogo, funcionários e parentes dos atletas infectados. Foram 15 testes, sendo cinco de sangue, realizados em funcionários, que deram negativos, e dez PCRs, feitos nos familiares e demais atletas do elenco. O clube informou a equipe do DIÁRIO DO VALE que aguarda ainda os resultados destes testes.

O Esquadrão de Aço ressaltou mais uma vez a importância e a eficiência do protocolo Jogo Seguro, pois através dele, em todos os casos que o teste foi positivo, foi possível identificar os contaminados, agindo assim, da melhor maneira para proteger todos os envolvidos e evitar a propagação do vírus.

Já sobre a preparação para a partida diante do Resende, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos, realizaram um trabalho regenerativo, enquanto os demais atletas do elenco participaram de um treinamento físico e técnico no CT Oscar Cardoso.

O clube enfatizou que além dos testes periódicos, foram realizadas sanitizações dos ambientes do clube, treinamentos com grupos reduzidos, aferição da temperatura de todos ao chegar no clube e CT, disponibilização de álcool em gel e o uso de máscara, dentre outras recomendações.