Após reunião com direção, médicos decidem permanecer no São João Batista

Matéria publicada em 24 de julho de 2020, 08:21 horas

Volta Redonda – A situação do grupo de médicos que ameaçou deixar os plantões no Hospital São João Batista foi resolvida após uma reunião entre os plantonistas e a direção da unidade hospitalar, conforme o DIÁRIO DO VALE apurou na manhã desta sexta-feira, dia 24. A reunião ocorreu na quinta-feira, dia 23, logo após a manifestação dos médicos.

-Houve realmente um descontentamento por causa da criação de oito leitos para tratamento da Covid-19 e alguns médicos ameaçaram sair. Mas se isso ocorresse, eles seriam substituídos imediatamente e os pacientes não seriam prejudicados – disse a fonte, acrescentando que os leitos de retaguarda é fazem parte de alternativas do município para manter as regras de flexibilização do município para o comércio continuar aberto.

Nesta sexta-feira, dia 24, haverá noa reunião entre a OS que administra o hospital e o corpo clínico para dar continuidade ao assunto e falar sobre a reclamação de falta de insumos: “Isso não procede, não está faltando remédios e insumos, mas ocorrem atrasos na entrega em tempos de uma pandemia”, explicou a mesma fonte.

O movimento dos médicos foi feito por mensagens de WhatsApp principalmente pelos “terceiros clínicos” que são geralmente médicos de mais experiência, a maioria deles do CTI (Centro de Tratamento Intensivo) também, que atuam no PS (Pronto Socorro) para dar suporte nas salas vermelha e amarela.