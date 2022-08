Após rompimento de uma adutora, abastecimento de água está sendo restabelecido em Itatiaia

Matéria publicada em 27 de agosto de 2022, 11:56 horas

Devido ao longo período com o abastecimento interrompido, o fornecimento ainda está em processo de normalização

Itatiaia- A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, informa que o abastecimento de água vem sendo restabelecido nos bairros, após os servidores realizarem um trabalho emergencial para conserto da tubulação que se rompeu na adutora do Benfica, principal rede de abastecimento de água do Município. Por volta de meia-noite deste sábado, os servidores finalizaram a intervenção emergencial e devido ao longo período com o abastecimento interrompido, o fornecimento ainda está em processo de normalização.