Após ser baleado e socorrido, jovem morre na Santa Casa de Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de maio de 2023, 11:55 horas

Ele teria sido atingido por pelo menos três disparos nesta madrugada (25)

Barra Mansa – Um jovem, de 25 anos, foi atingido por pelo menos três disparos na madrugada desta quinta-feira (25), na Rua Orestes Vieira Fonseca, no Vila Maria, em Barra Mansa e acabou falecendo nesta manhã na Santa Casa.

De acordo com a PM, os agentes estiveram no local, mas o jovem já havia sido socorrido pelos vizinhos e levado para a Santa Casa de Barra Mansa. No hospital, os policiais foram informados do estado de saúde da vítima, que teria sido atingida por tiros no peito, no antebraço e na perna, mas estaria lúcido.

A PM não conversou com o jovem, e ele seria ouvido pela Polícia Civil para dar prosseguimento nas investigações. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio na 90ª DP, em Barra Mansa.