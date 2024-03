Após tragédia com pesticida em 2008, Rio Paraíba tenta se recuperar

Volta Redonda – Há quase 16 anos, em novembro de 2008, o Rio Paraíba do Sul sofria com o vazamento de pelo menos 8 mil litros do pesticida endosulfan, acidentalmente jogado em suas águas pela Servatis, em Resende. Na época, cerca de 80 toneladas de peixes foram mortos, além de pássaros e capivaras.

Nesta sexta-feira (22), Dia Mundial da Água, o mesmo rio – que luta para se recuperar – recebeu 5.100 peixes juvenis de espécies nativas do Rio Paraíba do Sul. A soltura foi feita pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e contou com a colaboração da prefeitura de Volta Redonda. O evento aconteceu no deck da Defesa Civil, na Ilha São João.

A iniciativa é do Programa de Educação Ambiental (PEA) da empresa, em parceria com as secretarias de Educação e Meio Ambiente de Volta Redonda, e faz parte de uma variedade de atividades com o objetivo de sensibilizar sobre a importância da preservação dos recursos hídricos.

O analista de Meio Ambiente da CSN, Marcelo Ricco, falou sobre a importância da ação para toda a comunidade. “É uma ação muito importante da CSN que já acontece há três anos, em comemoração ao Dia Mundial da Água, que também é positiva para a comunidade, para a conscientização da população sobre o uso adequado e conservação dos recursos hídricos, de suma importância para a nossa vida”, disse o analista da CSN.

A assessora técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda, Gisele Gomes, destacou a importância educacional da ação. “Este evento é de suma importância para a área ambiental. É uma parceria nossa com a CSN, Fundação CSN e Secretaria de Educação. Sabemos que este repovoamento no Rio Paraíba do Sul é de extrema importância para tentarmos manter as espécies que estão em extinção e, assim, trazer um pouco mais de vida para o rio”, destacou Gisele.

O gestor do Refúgio de Vida Selvagem do Médio Paraíba – Unidade de Conservação do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) – Ricardo Wagner, falou sobre onde foram criados os peixes soltos nesta sexta-feira no Rio Paraíba do Sul.

“Hoje nós estamos falando de 5 mil alevinos do Plano Nacional de espécies ameaçadas do Rio Paraíba do Sul, geri do pelo Instituto Chico Mendes Bio Diversidade, que é um banco genético que reúne espécies ameaçadas de toda a bacia do Rio Paraíba do Sul, onde as matrizes são selecionadas e geneticamente cruzadas com o objetivo de ganhar um reforço populacional ao rio”, contou o gestor do Inea.

A Defesa Civil de Volta Redonda deu todo o apoio logístico e operacional para a soltura dos peixes acontecer. O subcoordenador José Rogério Santos, falou sobre a importância da participação do órgão no evento.

“Foi muito importante a participação da Defesa Civil neste evento pela terceira vez. Estamos de portas abertas para manter este acordo entre as partes, que é muito importante para o meio ambiente, ainda mais hoje em que é comemorado o Dia Mundial da Água em um evento do qual temos muito orgulho de ter participado”, disse Rogério.