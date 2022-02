Após trégua das chuvas, prefeitura de Valença segue recuperando estradas

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2022, 14:20 horas

Valença- A todo momento de trégua das chuvas, a Prefeitura de Valença, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, está agindo para efetuar os trabalhos de recuperação das estradas do município.

O setor responsável tem atendido a todas as localidades e está acompanhando o trabalho de regularização das estradas e ruas que foram danificadas pelas constantes chuvas que tem caído no município.

“Muitas localidades estão com problemas por conta das estradas, a prefeitura está trabalhando para regularizar todas elas, mas neste momento estamos dando prioridade aos casos mais urgentes e aguardando uma trégua das chuvas´´ disse o Secretário de Serviços Públicos, Carlos Henrique.

De acordo com o Secretário, existe o compromisso de recuperar todas as estradas do município na medida que forem sendo dadas as condições pela estiagem, o trabalho não vai parar e as equipes continuarão trabalhando para melhorar a situação.