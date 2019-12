Após troca de tiros PM prende quatro suspeitos de tráfico de drogas

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2019, 08:18 horas

Pistolas, maconha, cheirinho da loló, rádio, celulares, dinheiro em espécie, munições e cocaína foram apreendidos no Belo Horizonte

Volta Redonda – Agentes do 28º BPM (Batalhão da Polícia Militar) foram recebidos a tiros no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda, na tarde de segunda-feira (30). Os policiais receberam denúncia anônima de que seis suspeitos por tráfico de drogas estavam no local e após a troca de tiros, quatro foram presos, um deles seria um dos chefes do tráfico no bairro e materiais foram apreendidos.

O tiroteio não deixou feridos.

Durante a operação foram apreendidos duas pistolas de calibres 9mm e 765, 27 munições calibre 9mm, 30 trouxinhas de maconha, quatro frascos de cheirinho da loló, 179 pinos de cocaína, dois celulares, um rádio de comunicação, uma base de carregador e R$ 127.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram levados para a 93ªDP (Volta Redonda).