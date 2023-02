Após troca de tiros, suspeitos de ‘arrastão’ na Serra são presos - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de fevereiro de 2023, 19:07 horas

Quatro de cinco bandidos ficaram feridos após atacarem policiais militares, em Seropédica, na Baixada Fluminense

Piraí e Seropédica – Cinco homens foram presos suspeitos de participar do roubo de um carro durante um “arrastão” ocorrido na tarde desta quarta-feira (22), na Rodovia Presidente Dutra, na pista de subida da Serra das Araras (sentido São Paulo), na altura do Km 225, em Piraí. A prisão foi feita por policiais militares, em Seropédica, Baixada Fluminense, que conseguiram recuperar o Corolla prata levado por eles mais cedo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também atuou na ocorrência, houve troca de tiros e quatro dos cinco bandidos ficaram feridos. Um Ecosport branco, utilizado pelo bando no crime, foi apreendido.

Testemunhas contaram à PRF que os assaltantes estavam armados e efetuaram disparos de arma de fogo durante o crime. Por causa dos tiros, houve pânico entre motoristas que manobraram e retornaram pelo acostamento, pela contramão da pista. O tumulto provocou congestionamento neste trecho da estrada. Por volta de 14h30, o trânsito já fluía normalmente.

Após levarem um Corolla prata, que tinha como ocupante somente o motorista, o bando fugiu na pista sentido Seropédica, pela contramão. Os criminosos estavam em duas motocicletas e quatro carros, de acordo com a PRF.

Dentro do Ecosport e do Corolla os policiais encontraram duas pistolas, munições, máquina de cartão de crédito, quatro placas de carros, bolsas e coletes, além de três celulares.

O homem que teve seu carro roubado foi levado até a unidade da PRF, em Piraí. Em seguida, a vítima foi conduzida por policiais militares à delegacia de Seropédica (48ª DP) para o registro da ocorrência, assim como o suspeito preso com os baleados. Até o fechamento desta edição, não havia informações sobre o estado de saúde deles.