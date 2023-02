Após vencer o Vasco, Voltaço já foca no Fluminense - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2023, 07:58 horas

Vitória diante do cruzmaltino, a terceira seguida no Estadual, colocou o Tricolor de Aço na segunda colocação

Volta Redonda – Após a importante vitória sobre o Vasco na última rodada, por 2 a 1, e atingir a vice-liderança do Campeonato Carioca, o Voltaço já foca no Fluminense, adversário desta quinta-feira (2). A partida acontece no Estádio Raulino de Oliveira, às 21h10, e é válida pela sexta rodada da competição.

Após cinco rodadas disputadas, são três vitórias, um empate e uma derrota. O Esquadrão de Aço soma 10 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo.

A arrancada tricolor começou na terceira rodada. Após empatar em 0 a 0 na estreia com o Nova Iguaçu e perder para o Botafogo, em casa, por 2 a 1, o Volta Redonda conseguiu a sua primeira vitória diante do Audax por 2 a 1, com dois gols de Lelê. O detalhe é que na única derrota no campeonato o Voltaço teve chance de empatar e até de vencer o Botafogo.

Já na quarta rodada, o Voltaço recebeu o Resende, no Raulino de Oliveira, e não tomou conhecimento do rival, aplicando 5 a 1 no clássico do Sul Fluminense. Os gols foram marcados por Lelê (2), Ricardo Sena (2) e Pedrinho.

Por fim, na noite de segunda-feira (30), o Esquadrão de Aço conseguiu uma vitória importante sobre o Vasco, aplicando 2 a 1 no time cruzmaltino com gols de Ricardo Sena e Lelê. O goleiro Jefferson ainda defendeu um pênalti cobrado por Pedro Raul no segundo tempo.

Artilheiro do Carioca

Além da colocação de destaque na tabela, o Volta Redonda tem chamado a atenção pelo bom futebol apresentado e os gols de Lelê. O atacante é o artilheiro da competição. O goleador já soma seis gols na competição, estando à frente de nomes como os atacantes Gabigol, Pedro, Germán Cano e Pedro Raul. Nos últimos três jogos, o jogador se mostrou decisivo, balançando as redes cinco vezes.

– Trabalhei bastante no início deste ano e agradeço a Deus pelo momento que estou vivendo. É uma honra estar disputando a artilharia do campeonato com grandes nomes do futebol e a meta é seguir com o bom trabalho, levando o Volta Redonda para a zona de classificação – destacou Lelê, em entrevista no intervalo do jogo contra o Vasco.