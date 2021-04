Matéria publicada em 16 de abril de 2021, 10:55 horas

Dois suspeitos, de 22 e 23 anos foram presos; ao todo foram apreendidos 3,790 quilos de cocaína, 650g de maconha e 6,5g de crack na Vila Americana

Volta Redonda – Policiais militares do 28º Batalhão apreenderam na tarde dessa quinta-feira, dia 15, grande quantidade de entorpecentes em Volta Redonda. A ação, que aconteceu na Rua Santa Luzia, na Viela dos Mineiros, no bairro Vila Americana, gerou prejuízo de R$54.640,00 ao tráfico de drogas. Dois homens, de 22 e 23 anos, foram presos. O caso foi registrado na 93ª DP.

O flagrante foi possível após trabalho de inteligência da equipe do serviço reservado da Polícia Militar, com apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da PM. As equipes se dirigiram ao endereço e, durante cerco, conseguiram abordar a dupla em atitude suspeita. Os agentes informaram que foi observado que os suspeitos foram vistos descartando uma sacola plástica próximo à uma residência e que posteriormente, após revista, encontraram dinheiro em espécie e entorpecentes dentro do item. Durante abordagem, outros dois jovens, de 17 e 24 anos, foram revistados, mas com eles, segundo a PM, nada de ilícito foi encontrado.

De acordo com os militares, após buscas próximo à casa onde os suspeitos foram flagrados com drogas, mais entorpecentes foram localizados. Após o flagrante, foi dada voz de prisão aos suspeitos, encaminhados para delegacia de Volta Redonda, para medidas cabíveis. A dupla foi autuada nos Art 33 (Tráfico de Drogas) e 35 (Associação ao Tráfico). Na unidade, foram constatados 3,790 de cocaína, 650 gramas de maconha e 6,5 gramas de crack, apreendidos.

Apreensão

Segundo a PM, ao todo, foram apreendidos 1823 pinos de cocaína de R$10,00; 360 pinos de cocaína de R$5,00; 634 pinos de cocaína de R$20,00; 173 pinos de cocaína de R$15,00; 530 pinos de cocaína de R$30,00; 150 sacolés de cocaína de R$3,00; 60 trouxinhas de maconha de R$10,00; 40 tiras de maconha de R$30,00; 175 tiras de maconha de R$5,00; 31 pedras de crack de R$10,00 e R$69,00 em espécie.