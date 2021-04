Matéria publicada em 23 de abril de 2021, 11:53 horas

Segundo consta na ocorrência, 1.146 pinos de cocaína, de diferentes valores, foram apreendidos na RJ-145

Piraí – Policiais militares do 10º Batalhão apreenderam na noite dessa quinta-feira, 22, grande quantidade de pinos de pó branco, aparentando ser cocaína, de diferentes valores, em Piraí. Ao todo, foram apreendidos 559 pinos de R$20,00; 414 pinos de R$30,00 e 173 pinos de R$70,00. A ação, registrada na 94ª DP, deu um prejuízo de R$35.710,00 ao tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, equipes faziam patrulhamento pelo bairro Rosa Machado, e, em dado momento, se depararam com PMs de outro setor, onde foram informados que um veículo Spin, branco, havia descumprido ordem de parada momentos antes. Cientes, os PMs se dirigiram até à RJ-145 a fim de realizar o cerco e, segundo os agentes, durante buscas, três bolsas plásticas foram encontradas às margens da rodovia; uma delas rasgada, com parte do material exposto.

A PM informou que fez buscas pelo local, mas os suspeitos não foram localizados. Todo material, que passará por perícia, foi encaminhado para delegacia de Piraí, onde permanece apreendido.