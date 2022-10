Aprovados em concurso público de Volta Redonda iniciam atividades nesta segunda-feira

Matéria publicada em 23 de outubro de 2022, 14:02 horas

Profissionais preencherão 38 vagas da Educação. São professores, orientadores educacionais, auxiliares, entre outros

Volta Redonda – Trinta e oito profissionais aprovados nos concursos públicos 004/2018, 002/2019 e 009/2019 iniciarão suas atividades nesta segunda-feira, dia 24, na rede municipal de ensino. Entre os convocados estão: docentes I, (que lecionam do 6º ao 9º ano), docentes II, (que preenchem vagas da educação infantil e 1° ao 5 ° ano do ensino fundamental), orientadores educacionais, agentes escolares, cuidadores, supervisores educacionais e auxiliares de educação infantil.

A entrega da documentação e a posse dos aprovados aconteceram na última sexta-feira (21), no auditório do Palácio 17 de Julho, sede do governo municipal. O secretário de Educação, Julio Cyrne, destacou a importância da ampliação do efetivo.

“A entrada de novos profissionais é importante para uma educação de qualidade que atenda às expectativas da comunidade escolar, bem como de toda a população de Volta Redonda”, salientou.

A professora Jade Souza Pereira Cangussu, aprovada para a vaga de docente II, falou sobre a expectativa dela para começar as atividades.

“Será minha primeira vez sendo professora, regente de turma. Sei que entrar no final do ano é bem corrido, mas quero muito agregar na vida das crianças e da escola, tenho isso em mente. Estou bem animada e ansiosa para esse desafio”, disse ela, que vai lecionar para o 1° ano do Ensino Fundamental.

No total, a Secretaria de Educação já convocou neste ano, entre aprovados em concurso público e processo seletivo, 530 profissionais como docentes, auxiliares, orientadores, cuidadores, agentes, entre outros cargos. Em 2021, foram 201 convocações e 173 admissões.