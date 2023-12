‘Aquaman 2: O Reino Perdido’ chega ao Cine Araújo em Volta Redonda

Volta Redonda – O filme “Aquaman 2: O Reino Perdido” tem data marcada para estreia na próxima quinta-feira (21) nas salas do Cine Araújo do Shopping Park Sul. Sob a direção de James Wan, a aguardada sequência do filme de 2018 mergulhará ainda mais fundo no reino submarino trazendo consigo uma narrativa com muita ação e magia.

O filme tem 2h04m de duração e os ingressos já podem ser adquiridos no site ou app da Ingresso.com, ou nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

A história continua a saga de Arthur Curry (Jason Momoa), o filho do humano Tom Curry e Atlanna, que cresceu com a dualidade de experiências humanas e habilidades metahumanas. Dessa vez, quando um antigo poder é desencadeado, Aquaman se vê obrigado a formar uma aliança inusitada para proteger Atlântida e o mundo de uma ameaça devastadora.

No elenco, além de Momoa, o filme apresenta Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II e Nicole Kidman, todos reprisando seus papéis. A trama leva Aquaman a enfrentar seu arqui-inimigo, Arraia Negra, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, que surge mais ameaçador do que nunca, empunhando o mítico Tridente Negro.

A história também se aprofunda na relação complexa entre Aquaman e seu irmão Orm, ex-Rei da Atlântida, que se encontra na prisão. Juntos, eles terão de superar suas diferenças para proteger seu reino, salvar a família de Aquaman e evitar a iminente destruição global.