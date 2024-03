‘Arara Solidária Day’ arrecada fundos para instituições de VR

Volta Redonda – O Clube dos Funcionários vai promover o ‘Arara Solidária Day’, no dia 27 de março, as 19h, na quadra da Praça de Esportes Tabajara (PET). O evento solidário, voltado para mulheres, tem o intuito de ajudar instituições que acolhem vítimas que sofreram abusos e violências. A expectativa é reunir mais de 100 participantes.

“Queremos homenagear as mulheres, no mês dedicado a elas, além de promover uma ação solidária para mulheres em vulnerabilidades. O Arara Solidária Day será uma noite muito especial, onde teremos desfiles, cocktail, música ao vivo, telão e várias atividades”, contou Michele Tramontin, empresária e organizadora do evento.

Segundo Michele, o evento também será um momento para conscientização e solidariedade. “Queremos promover a comunhão entre nós mulheres, a conscientização de problemas estruturais aos quais todas nós estamos suscetíveis, como os diferentes níveis de violência perpetuados na sociedade. Tudo que for arrecado será convertido para ajudar a Casa da Mulher, que faz um acolhimento muito importante para mulheres vítimas de violência doméstica, sexual, psicológica”, enfatizou a promotora. As arrecadações também serão encaminhadas para o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM).

A empresária ressaltou ainda que a violência contra a mulher deve ser discutida pela sociedade. “Hoje a violência contra a mulher é um grande problema, sério e monstruoso, que não se limita só entre a vítima e agressor, mas esse ato reflete na família, nos filhos, causando danos irreparáveis e temos que ter a consciência e a sensibilidade de nos atentar para isso”, reforçou Michele.

Para o Arara Solidária Day, a expectativa ainda é de que seja um momento de troca experiências. “Estamos esperando mais de 100 mulheres para esta noite e espero que possamos fazer trocas sustentáveis a fim de ajudar uma causa nobre”, reforçou a empresária.

Como Participar:

As mulheres interessadas em participar devem fazer a inscrição através do formulário: https://forms.gle/wJDfPFrNGRQJZ2Lr8.

As roupas para o bazar, de duas a cinco peças, devem ser entregues até o dia 20, na administração do Clube. Além da doação, cada participante sócia, pode convidar uma amiga não sócia para o evento.