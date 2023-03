Arcebispo de Brasília ministra aula em Fundação de Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de março de 2023, 15:48 horas

Valença – A Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA), em Valença, celebrou seus 58 anos com uma aula magna ministrada pelo Cardeal Dom Paulo Cezar Costa, Arcebispo de Brasília, na noite desta quarta-feira (29). O tema da aula foi “O desafio e a beleza de educar neste tempo de mudança de época”.

Estiveram presentes no centro de eventos da instituição, membros da direção da Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA), mantenedora do Centro Universitário de Valença (UniFAA); o Bispo Diocesano de Valença, Dom Nelson Francelino; o Bispo da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, Dom Luiz Henrique; membros do clero, comunidade acadêmica e autoridades do município.

Natural de Valença, o Cardeal Dom Paulo Cezar Costa apresentou uma reflexão sobre o contexto da educação e os caminhos para o desenvolvimento educacional. “Manifesto minha profunda alegria de estar nesta fundação, comunidade do saber e da pesquisa. Sua origem acontece pela Igreja Católica, existindo uma profunda familiaridade com a Igreja e instituições de ensino superior, pois ela se encontra ligada à universidade e cultura”, disse o Cardeal.

“Quis dar como título da aula magna o tema ‘O desafio e a beleza de educar neste tempo de mudança de época’, falando da beleza de educar. Penso que é preciso reencontrar, novamente, o senso estético da vida, onde a beleza deve ocupar o lugar central. Educar é desafiador, mas é belo, pois manifesta o ato da pessoa humana no crescimento de sua totalidade e, também, na apropriação de conhecimento”, revela Dom Paulo Cezar.

Bispo Diocesano de Barra do Piraí – Volta Redonda, Dom Luiz Henrique parabenizou a instituição pelo aniversário e ao Cardeal Dom Paulo pela aula apresentada. “Saúdo a direção da universidade por este momento de reflexão e pelo aniversário de 58 anos. Gostaria de condensar três tópicos apresentados pelo Papa Francisco e mencionados na aula. A humanização da educação, a Cultura do Diálogo e semear a esperança. Que a academia possa ser sementeira de esperança para os nossos jovens em uma sociedade mais justa e fraterna”, acrescentou Dom Luiz Henrique.

Universidade como casa do diálogo

Durante a aula, o Arcebispo de Brasília destacou o processo de diálogo entre todos os setores de uma universidade, sendo uma casa de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. “Uma ciência apenas não consegue dar conta da totalidade, necessitamos de uma visão abrangente do contexto. Por isso, a beleza deste espaço é a comunidade, onde estão as diversas áreas dos saberes, discernindo sobre os temas da atualidade. O encanto desta realidade se expressa na sinfonia: a comunidade acadêmica”, pontua o Cardeal.

“Somente o diálogo pode promover a paz ou, como o Papa Francisco expõe, ‘A Cultura do Encontro’. Em outras palavras, na universidade é o lugar onde somos formados para a paz, nas mais diversas áreas e setores acadêmicos. Essa é uma construção de todos, não sendo uma ausência de guerra. Se nós queremos construir verdadeiramente a cultura da paz, é preciso que cada um seja formado para ser protagonista da paz. O presente e o futuro da vida de uma sociedade passam pela educação e paz”, finaliza Dom Paulo Cezar.

Na aula, Dom Paulo Cezar elencou 7 desafios para as universidades em relação aos dias atuais.

1) Comunidade que conjuga excelência acadêmica e sabedoria;

2) Educar a um saber que olhe o ser humano em sua integralidade, portando sentido a existência;

3) Ligação entre conhecimento e realidade;

4) Educar para a Paz;

5) Educação para a construção de uma ecologia integral;

6) Educação para perceber o valor da sociedade livre e democrática;

7) Educar para a solidariedade.

Homenagem

Ao final da aula magna, Dom Paulo César recebeu da direção da FAA, a medalha Dom André Arcoverde (1º Bispo Diocesano de Valença), a mais alta homenagem da instituição.