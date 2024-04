Área da 7ª Delegacia da PRF contabiliza três acidentes de trânsito neste feriado

Sul Fluminense – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou em um balanço, divulgado na manhã desta quarta-feira (24), que três acidentes de trânsito foram registrados ao longo deste feriado, de sexta-feira (19) a quarta-feira (23), na área de atuação da 7ª Delegacia da PRF.

Segundo a PRF, três pessoas ficaram feridas em acidentes de trânsito neste período. Além disso, dois veículos irregulares foram removidos ao pátio da PRF e 175 multas foram aplicadas, sendo a falta de cinto de segurança a mais comum, com 49 multas. Nenhum óbito foi registrado na área de atuação.

A 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal é responsável por cuidar do trecho Sul Fluminense da Rodovia Presidente Dutra. Do Km 224 da Dutra, no início da subida da Serra das Araras, até o Km 339, na divisa dos estados do Rio e São Paulo. Também cuida de quatro quilômetros da BR-393, no trecho que passa por Barra Mansa, do Km 296, limite dos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa, ao Km 300, no entroncamento com a Dutra; oito quilômetros da Estrada do Parque Nacional de Itatiaia (BR-485), do Km 0, no entroncamento com a Dutra, até o Km 8 no Parque Nacional; e 26 quilômetros da BR-354 (Rodovia Sebastião Alves do Nascimento – popularmente conhecida como Rio x Caxambú), do Km 0, na Garganta do Registro na divisa do Rio com Minas Gerais, ao Km 26, no entroncamento com a Dutra.