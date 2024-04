Área degradada devido ao desmatamento é identificada em Paraty

Paraty – Através de informações recebida pelo Disque Denúncia Paraty, pelo programa Linha Verde (0300 253 1177) – voltado para meio ambiente – levou a polícia ambiental nesta sexta-feira (26) ao bairro da Penha, onde identificaram a degradação ambiental de uma área com cerca de 900 metros quadrados em decorrência do crime de desmatamento.

Em cumprimento a ordem de policiamento com objetivo de averiguar a denúncia, agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental, procederam à Estrada do Carrasquinho, onde identificaram a supressão de diversas árvores de grande, médio e pequeno porte em estado de regeneração.

Diligências foram feitas no entorno a fim de identificar os possíveis responsáveis pelos ilícitos, mas sem sucesso, da mesma forma que não foram localizadas placas indicativas contendo licenciamento. Com base no artigo 38 da lei 9605/98, os policiais da 4ª UPAm se deslocaram à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada.