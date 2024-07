Área desmatada é descoberta em Paraty

Paraty – Uma operação da Polícia Militar Ambiental descobriu uma área desmatada na manhã desta quarta-feira (3) na praia do Cão Morto, em Paraty. O local, considerado área de preservação permanente, sofreu uma degradação de 2,6 mil metros quadrados. A ação dos agentes foi desencadeada por denúncias feitas ao Linha Verde, o programa do Disque Denúncia que incentiva a população a relatar crimes ambientais.

Chegando ao local, os policiais confirmaram que a área desmatada integrava a Zona de Amortecimento do Parque Nacional da Serra da Bocaina, o que reforça a gravidade do crime ambiental. Durante a inspeção, foram encontrados vestígios que sugerem o uso de uma retroescavadeira. No entanto, os responsáveis pela ação e quaisquer identificações das máquinas não foram localizados. O caso foi registrado na 167ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso.

Denúncias sobre crimes ambientais podem ser feitos através do Linha Verde ou pelo aplicativo ‘Disque Denúncia RJ’: 0300-253-1177 (custo de ligação local) – (21) 2253-1177. O anonimato é garantido.