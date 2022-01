Áreas de Lazer do Parque da Cidade, em Barra Mansa, estão abertas ao público

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2022, 15:12 horas

Barra Mansa- A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Ordem Pública, informa que as áreas de lazer do Parque da Cidade, no Centro, estão abertas para toda a população, mediante agendamento prévio na portaria do local. O espaço coberto está liberado para atividades ao ar livre, como aulas de ginástica ou dança.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, capitão Daniel Abreu, a utilização do campo de grama sintética também está liberada. “É necessário apenas que o morador compareça à portaria ou à secretaria do Parque da Cidade para verificar a disponibilidade de horários. No local ele irá preencher um ofício simples, com dados do solicitante, horário e dia escolhido. Assim, a área estará agendada para a ele pela administração do local”, explicou.

A administradora do Parque da Cidade, Cileide Maria, fez o convite à população para comparecer ao local. “É um ambiente aberto, que está sempre muito bem cuidado e pode receber a família inteira para andar de bicicleta, jogar bola ou dar um passeio com as crianças”, sugeriu.

O Parque da Cidade, que também possui pista de skate, quadra e um campo de grama natural, está localizado na Rua Roberto Silveira, no Centro. O horário de funcionamento é das 8h às 23h, de segunda a domingo. Mais informações podem ser obtidas com a Guarda Municipal, através dos telefones: (24) 3028-9339 e 3028-9369.