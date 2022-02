Arena Esportiva do Aterrado oferece novas atividades

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2022, 20:58 horas

Volta Redonda – A Arena Esportiva Professor Paulo Camargo de Melo, no Aterrado, retomou as atividades em 2021 com novas opções para atender todas as idades. O espaço da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) agora tem ginástica para Melhor Idade, treinamento funcional para jovens e adultos, futebol society, vôlei e ginástica artística.

A ginástica para Melhor Idade começa às 7h; o treinamento funcional para jovens e adultos, às 8h. A escolinha de futebol society e vôlei, voltadas para crianças e adolescentes, dos seis aos 17 anos, tem aulas às 9h. A modalidade Ginástica Artística tem duas turmas, divididas por faixa etária, às 14h, a aula é de iniciação ao esporte para crianças e adolescentes de oito aos 17 anos, e o horário das 15h está reservado para a turma baby, dos quatro aos sete anos.

Os interessados podem se inscrever no local e saber o horário das aulas com os próprios professores. A Arena Esportiva Professor Paulo Camargo de Melo fica na Rua Coroados, no bairro Aterrado. A princípio, é necessária apresentação de documento de identidade e comprovante de residência em Volta Redonda. Outras informações pelo telefone (24) 3339-2105.