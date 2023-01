Arma e munições são apreendidas em loja de Paty do Alferes - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2023, 15:17 horas



Paty do Alferes – Um revólver calibre 38 e 17 munições foram apreendidos na manhã desta sexta-feira (20), em uma loja de Paty do Alferes, por policiais militares do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar). Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão no estabelecimento comercial. O material seria do dono, suspeito de posse irregular de arma de fogo.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais apreenderam, ainda um carregador de arma de fogo. O comerciante e os materiais foram levados para a delegacia da cidade (96° DP), onde o caso foi registrado.