Armas e drogas são apreendidas em condomínio na Candelária

Matéria publicada em 16 de maio de 2022, 10:33 horas

Volta Redonda – Policiais militares apreenderam no domingo (15) armas que foram utilizadas por traficantes que atiravam a esmo num condomínio, no bairro Candelária, em Volta Redonda. Ao chegaram ao local, os agentes não encontraram os criminosos, que foram citados na denúncia repassa ao 28º Batalhão da PM, por meio do telefone: 0800-260-667.

Ainda de acordo com a informação, os tiros foram disparados por integrantes de uma organização rival que teria invadido a localidade. Os PMs apreenderam dois revólveres de calibre 38, 28 pinos de cocaína, 20 sacolés de maconha e dois rádio. O material foi levado para a Delegacia de Volta Redonda.