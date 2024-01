Arquitetura e saúde mental

Sul Fluminense – Em um episódio recente de um programa televisivo, no qual participantes são confinados em uma casa, testemunhamos uma participante enfrentando um episódio de surto psicótico e desistindo do programa. Como arquiteta, ao longo dos anos, venho observando que a decoração meticulosamente planejada da casa do programa é concebida para gerar estresse e desconforto entre os participantes.

Desconectar da realidade: O papel do ambiente construído

A atual edição do programa adotou um tema fantasioso, repleto de elementos que variam de fadas a gnomos e dragões. Tudo é cuidadosamente elaborado para desconectar os participantes da realidade. No entanto, não se resume apenas à decoração; as provas, o isolamento, a iluminação e os sons – cada detalhe é pensado para provocar tais sensações.

Impacto do ambiente construído na saúde mental

É inegável que o ambiente construído pode influenciar nossos sentimentos, tanto de maneira negativa, aumentando o estresse, quanto positiva, auxiliando no enfrentamento do mesmo. Essa dinâmica é ainda mais significativa para aqueles que lidam com transtornos mentais, pois a gravidade dessas condições pode intensificar reações a determinados ambientes e diminuir a estimulação em outros.

Arquitetura como contribuição para o bem-estar diário

É crucial salientar que uma boa arquitetura não oferecerá soluções mágicas para questões de saúde mental, nem substituirá avanços científicos e médicos. No entanto, criar espaços que sejam confortáveis, acolhedores e bem projetados, nos quais os usuários possam experimentar felicidade e segurança, representa uma maneira de contribuir para o bem-estar diário.

Do lar às edificações: A importância da arquitetura na vida cotidiana

Esta abordagem vai além de edificações dedicadas ao tratamento de doenças mentais. Inclui também espaços públicos que inspiram sensação de segurança e compreensão, assim como intervenções simples que servem como respiro acolhedor em meio ao caos. Não menos importantes as casas, onde a arquitetura desempenha um papel essencial na vida cotidiana.

O refúgio do lar: Arquitetura que nutre o bem-estar emocional

Casas projetadas com ambientes que promovam a interação, a iluminação adequada e espaços funcionais podem ser refúgios essenciais para a saúde mental. A consideração de elementos como a disposição dos cômodos, a escolha de cores e a conexão com a natureza pode transformar uma casa em um santuário que nutre o bem-estar emocional de seus moradores.

Em suma, a arquitetura desempenha um papel significativo na promoção da saúde mental, criando ambientes que, mesmo sem oferecer curas mágicas, proporcionam um suporte valioso para o bem-estar emocional e psicológico dos indivíduos, especialmente quando se trata do lugar que chamamos de lar.

Dryelle Ouverney é arquiteta e coordenadora do caderno de Casa & Decor.