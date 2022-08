‘Arraiá da Cidadania’ começa nesta quinta-feira em Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de agosto de 2022, 18:29 horas

Evento na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, vai até domingo, 07, com comidas típicas de festa junina a R$ 1,99 e atrações culturais

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda abre nesta quinta-feira, 04, às 17h, o “Arraiá da Cidadania”. O evento vai até domingo, 07, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, com comidas típicas de festa junina, incluindo a tradicional pizza frita, a R$ 1,99. É importante lembrar que os produtos só poderão ser comprados com dinheiro, as barraquinhas não serão equipadas com máquinas de cartão e não vão aceitar PIX.

O público também vai contar com atrações culturais. No dia da abertura, às 18h, haverá apresentação da Banda Municipal. Na sexta-feira, 05, às 18h, tem quadrilha da cidade; e às 20h, Danilo Neves é a atração com forró e sertanejo. Para o sábado e domingo, outro grupo de quadrilha da região fará o espetáculo na praça.

O “Arraiá da Cidadania” é uma festa solidária, toda renda arrecadada pelas barraquinhas de comida é revertida pelas 33 entidades beneficentes de Volta Redonda que participam do evento. Entre as opções estão pizza frita, cachorro quente, salsichão, pipoca, espetinhos, canjiquinha e feijão amigo, além dos doces como mousses, bolos de pote e canjica doce.

Na quinta e na sexta-feira, as barraquinhas ficam abertas das 17h às 23h; e no sábado e domingo, das 15h às 23h. A organização do evento vai instalar banheiros químicos na praça para mais conforto do público.