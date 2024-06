Arraiá de Ipiabas anima o fim de semana no distrito

Barra do Piraí – O distrito de Ipiabas recebeu a terceira edição do “Arraiá de Ipiabas”, neste final de semana. O evento movimentou centenas de pessoas em seus três dias e contou com atrações musicais, incluindo a banda Rastapé.

Além disso, o evento ainda trouxe barraquinhas de comidas e bebidas típicas da época, como caldos, milho verde, quentão, cachaças e cervejas artesanais. No último dia de festa, as escolas municipais da cidade apresentaram números de dança garantindo muita diversão para todas as idades.

O diretor de Turismo, Sérgio Nóbrega, comentou sobre o evento tradicional do distrito.

“O ‘Arraiá de Ipiabas’ foi uma grande ideia promovida pela secretaria de Turismo e Cultura. Esse é um tipo de festa que rende apenas benefícios, com shows que reúnem centenas de pessoas na Praça de Ipiabas. Dentre os pontos positivos se destacam a quantidade de turistas que o distrito recebe, o movimento mais intenso da rede hoteleira e o comércio local também é beneficiado”, afirmou Sérgio.

O prefeito Mario Esteves, também falou e exaltou o evento.

“É muito bom ver a população toda assim na rua. Ver as crianças na praça se divertindo com suas famílias e os adultos curtindo os shows e as barraquinhas. Eventos como esse contribuem para a movimentação turística do distrito, atraindo a população de fora e turistas para Ipiabas, esta que está recebendo cada vez mais destaque nesse setor”, finaliza o prefeito.