Arraiá de Ipiabas inicia neste final de semana

Barra do Piraí – Neste final de semana, Ipiabas (distrito de Barra do Piraí) recebe a terceira edição do Arraiá de Ipiabas, uma festa tradicional dos meses de junho e julho. O evento promete ser animado com muito forró, área gastronômica, diversos tipos de bebidas e a dança caipira das escolas, onde as crianças da Educação Municipal irão performar músicas da época.

O evento conta com três dias de festa. Iniciando nesta sexta-feira (7), a partir das 21 horas, tem o “Forró Dus Cabra”; seguido, às 23h30, por “Rastapé”. No sábado (8), o grupo “Forró Dus Cabra” sobe novamente no palco às 21 horas, depois é a vez da dupla “Edson&Gabriel”. Já no domingo (9), a programação começa mais cedo, a partir das 16 horas. Iniciando com a recreação infantil, seguida pela dança caipira das crianças da rede municipal de Barra do Piraí. O “Forró Dus Cabra”, às 19 horas, encerra o evento.

Para o prefeito Mario Esteves, a realização do Arraiá de Ipiabas é uma ótima oportunidade para levar turistas ao distrito, além de representar também uma diversão para o público infantil. “É muito importante promovermos festas como essa, dando espaço para todos aproveitarem. Teremos diversas atrações que prometem trazer um grande público até Ipiabas e isso é, definitivamente, um fator positivo. O Arraiá também é uma excelente oportunidade para a criançada se divertir! Danças típicas, brincadeiras, comidas e muito mais esperam por vocês!”, finaliza o prefeito.

O diretor de Turismo de Barra do Piraí, Sérgio Nóbrega, comenta sobre a relevância das festas caipiras no turismo local. “O Arraiá de Ipiabas se tornou uma festa muito importante para o distrito. É gratificante fazer parte dessa produção. Toda essa festividade, os shows, as danças, tudo isso é visto como uma oportunidade de movimentar o setor turístico da região, os hotéis, os restaurantes. Temos apenas bons frutos a colher deste evento”, aponta o diretor.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (07)

20h – Início

21h – Forró Dus Cabra

23h30 – Rastapé

Sábado (08)

20h – Início

21h – Forró Dus Cabra

00h – Edson & Gabriel

Domingo (09)

16h – Recreação Infantil / Quadrilha das Escolas

19h – Forró Dus Cabra