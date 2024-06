‘Arraiá do Hemonúcleo’: Unidade de Barra Mansa promove campanha de doação de sangue em junho

Barra Mansa – O Hemonúcleo de Barra Mansa está realizando a campanha ‘Arraiá do Hemonúcleo’, até o dia 28 de junho. Para marcar a ação, o local conta com uma decoração especial e comidas típicas de festa junina. A unidade ainda informa que todos os tipos sanguíneos são bem-vindos, especialmente nesta época do ano, mas pede a colaboração da população para doações dos tipos O-, A- e B+, que se encontram em estado crítico atualmente.

De acordo com a coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, a iniciativa visa atrair mais doadores de sangue neste período mais frio do ano, em que comumente ocorre um baixo índice de captações. “É essencial a colaboração dos munícipes para abastecer nossos centros de coleta. Vale ressaltar que uma doação pode salvar até quatro vidas e a coleta não dura mais que 15 minutos. É um período em que registramos menos doações, por isso, é muito importante que as pessoas continuem doando sempre que puderem”, frisou.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Para menores de idade, somente mediante autorização de seus responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Para casos de tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a sua realização.

O Hemonúcleo está localizado na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, no Centro. As doações são captadas de segunda a sexta-feira, entre 7h e 11h, exceto feriados. O telefone para outras informações é: (24) 3512-0788.