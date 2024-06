Arraiá do Recanto será em julho, em Barra Mansa

Barra Mansa – A 2ª edição do Arraiá do Recanto, em Barra Mansa, será nos próximos dias 26, 27 e 28 de julho, no espaço de convivência da Associação dos Moradores e Amigos do bairro Recanto do Sol (AMARS), que fica na rua 3, nº 175, no bairro Recanto do Sol. Além de comidas típicas, a festa ainda conta com shows de artistas da região.

“O objetivo principal desse evento é arrecadar fundos para a manutenção da sede da Associação de Moradores, além de promover entretenimento e diversão para toda a família”, revelou o presidente da AMARS, Giliade Lima, salientando que a realização da festa só é possível devido a participação de toda a comunidade local e dos membros da diretoria da AMARS.

Durante o arraiá, os participantes poderão desfrutar de barracas típicas, com caldos, pizza frita, crepes, doces, bebidas, pescaria, caip fruta, além de atrações como boca do palhaço, quadrilha, brincadeiras para as crianças. Uma das atrações já confirmadas para a edição de 2024 é a da dupla Jô e Samuel.

1ª Edição do Arraiá do Recanto

A 1ª Edição do Arraiá do Recanto reuniu mais de mil pessoas durante os três dias de festa. Os presentes puderam aproveitar uma grande variedade de comidas típicas e shows de artistas conhecidos na região, como dupla Jô e Samuel, cantor Tony Lopes, Dj Gaguinho e grupo Decide Aí.

A expectativa é de que a 2ª edição também seja um grande sucesso. “Depois do sucesso da 1ª edição, onde conseguimos superar nosso objetivo, nossas expectativas para esta edição são ainda maiores”, frisou Giliade, lembrando que em 2023 os estoques, em quase todas as barracas, desde os brinquedos às bebidas e alimentos, foram zerados. “O bingo também foi muito bom, pois vendemos mais de 300 cartelas”, comemorou Giliade.