Arraiá do Sesc Barra Mansa acontece neste fim de semana

Barra Mansa – O arraiá do Sesc Barra Mansa vai acontecer neste sábado (22) e no domingo (23), das 17h às 23h. O evento terá brincadeiras e barracas com comidas típicas, quadrilhas e shows. Os ingressos estão sendo vendidos a preços populares na bilheteria da unidade.

O arraiá vai receber o show da Bandarigó, no sábado (22), e do Trio Caxangá, no domingo (23), a partir das 18h30h. Um DJ vai animar o público nos intervalos.

Os ingressos custam de R$ 3 a 6 mais a doção de 1kg de alimento não-perecível. Os alimentos arrecadados serão recolhidos pelo Mesa Brasil, o programa de combate à fome e ao desperdício do Sesc RJ, que fará a distribuição para instituições socioassistenciais.