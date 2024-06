Arraiá do Sesc Três Rios acontece neste fim de semana

Três Rios – O arraiá do Sesc Três Rios anima a cidade de Três Rios neste sábado (15) e no domingo (16), das 14h às 20h. O arrasta-pé terá brincadeiras e barracas com comidas típicas, quadrilhas e shows. Os ingressos estão sendo vendidos a preços populares na bilheteria da unidade.

Terá diversão para toda a família com brincadeiras juninas, como pescaria, jogo de argola, boca do palhaço e touro mecânico. Também terão oficinas de fuxico, chita, renda e retalhos para compor roupas para a festa. Haverá ainda apresentações de dança com o grupo de pessoas idosas do projeto Sesc+ Vida e quadrilha.

O evento ainda vai contar com uma exposição interativa sobre saberes tradicionais, bingo, feira de artesanato e campanhas para o público jovem e de pessoas idosas. O arraiá vai receber o show do Trio Coco Catolé, no sábado e da banda Ziriguido, no domingo, a partir das 17h.

SERVIÇO

Arraiá do Sesc Três Rios

15 e 16/06, das 14h às 20h

Ingressos: R$ 3 (credencial plena Sesc e meia-entrada), R$ 5 (convênio) e R$ 6 (público geral)

Endereço: R. Nelson Viana, 327 – Três Rios