Arrozal ganha primeiro posto itinerante de atendimento da Rio+Saneamento

Matéria publicada em 13 de outubro de 2022, 18:53 horas

Unidade vai funcionar uma vez por semana na associação de moradores do distrito, com os mesmos serviços de uma loja comercial da concessionária

Piraí – A Rio+Saneamento inaugurou no distrito de Arrozal, em Piraí, o primeiro posto itinerante de atendimento ao cliente. Toda semana, sempre às quintas-feiras, a unidade de relacionamento presencial da concessionária com os consumidores vai funcionar na Associação de Moradores de Arrozal, entre 9h e 16h.

No local, os consumidores encontram os mesmos serviços disponíveis em uma loja comercial da Rio+Saneamento, como solicitação de ligação nova, troca de titularidade, informações sobre conta de água e segunda via, revisão de cadastro, pedido de manutenção, entre outros.

A iniciativa nasceu de uma sugestão da população do distrito aos vereadores de Piraí, apresentada à concessionária durante uma audiência pública na Câmara Municipal. Distante cerca de 20 km do Centro da cidade, Arrozal tem uma população estimada de aproximadamente 10 mil habitantes, além de atividades sociais e econômicas autônomas, fatores que levaram a Rio+Saneamento a colocar o projeto em prática.

Segundo Fábio Tinoco, gerente comercial da Rio+Saneamento na região, a expectativa é que a mesma iniciativa seja desenvolvida em outras localidades:

“Nós identificamos em Arrozal uma grande oportunidade de levar os nossos serviços à população, para que os moradores da região não precisem se deslocar até o Centro de Piraí para resolverem suas demandas junto à Rio+Saneamento. Por ser um distrito com vida social independente, a gente decidiu tomar essa iniciativa. A nossa ideia é expandir esse tipo de atendimento. Caso a gente perceba locais com características semelhantes, com as mesmas necessidades, a concessionária poderá criar outros postos itinerantes para atender aos nossos clientes”, afirma Tinoco.

Serviço

Atendimento Rio+Saneamento em Arrozal (Piraí)

Endereço: Rua Coronel Ribeiro Sobrinho – esquina com a Rua Manoel Teixeira Campos

Funcionamento: toda quinta-feira, das 9h às 16h