‘Arte em Missão’ encena Paixão de Cristo em Barra Mansa

Barra Mansa – O grupo teatral ‘Arte em Missão’ se prepara para vivenciar a mais emocionante história da humanidade, a encenação da Paixão de Cristo. A iniciativa tem apoio da Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa.

Este ano a encenação acontecerá no dia 29 de março de 2024, às 16h30, no final do bairro. A entrada é gratuita e a classificação é livre. A quinta edição do evento deve reunir cerca de três mil expectadores.

O elenco é formado por atores da comunidade e de bairros próximos, que desde de janeiro estão ensaiando. Ao todo, quase 100 pessoas participam na encenação, entre atores, produção, figurino, fotografia, maquiagem, direção e coordenação.

A encenação tem a direção geral de Guilherme Lima. “Nossa forma de evangelizar através da arte atinge milhares de pessoas. Para a nossa encenação neste ano, a cada passo de Jesus na apresentação, teremos uma reflexão e oração. Mais de dois mil anos, e seus ensinamentos são para os nossos dias, pois Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas”, destacou.

O ator Marcos Ferreira, que pelo segundo ano interpretará Jesus, fala sobre a encenação. “Encenar a Paixão de Cristo é um grande ato de fé. Conseguir fazer isso com meus irmãos de comunidade é uma experiência linda todo ano. Fico muito contente em evangelizar através da arte no bairro onde nasci e vivo. Interpretar Jesus me traz um conhecimento cada vez maior, sobre a mensagem de fé que ele trouxe a humanidade”, disse.

Aline Ferreira, que pela primeira vez participa da encenação, interpretando Maria, destaca: “Vivenciar o papel de Maria na encenação de Paixão de Cristo está sendo emocionante. Me sinto honrada e feliz por poder participar. Maria, mãe de Jesus, é um exemplo que devemos ter em nossas vidas! Uma mulher digna, humilde, corajosa e fiel”, disse.

Participante do grupo há cinco anos, o ator José Geraldo diz que participar da encenação tem sido uma grande satisfação. “É um sentimento muito bom, e participar do grupo desde o início, ajudando e colaborando para levar a Palavra de Deus, através da arte e evangelizar o público”, disse.

Advertisement

Além de entretenimento e um ato de fé, o evento faz parte do Calendário Cultural da cidade, previsto no Sistema Municipal de Cultura – SMCBM Lei 4.602/2016 e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura.