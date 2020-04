Artesã de Resende doa máscaras caseiras para pessoas do grupo de risco da Covid-19

Matéria publicada em 9 de abril de 2020, 11:26 horas

Eliã Santos, de 40 anos, já doou 38 máscaras e para ajudar mais pessoas precisa de doações de tecidos

Resende – Com a chegada da quarentena e da pandemia do novo coronavírus, atos de solidariedade são registrados na região Sul Fluminense. Um deles pode ser encontrado em Resende, onde a artesã Eliã Santos, de 40 anos, está confeccionando e doando máscaras caseiras para pessoas do grupo de risco da Covid-19. As máscaras foram feitas a partir de retalhos de tecidos que a artesã tinha em casa e que renderam 38 unidades até agora.

– Doei para amigos grupo de risco e outras pessoas que precisavam. No momento só tenho quatro máscaras infantis disponíveis. Das 38 máscaras 12 foram para São Paulo, meu irmão levou para amigos de lá. Minha preferência é atender as pessoas do grupo de risco, mas havendo material, ajudarei a quem precisar – destacou a artesã.

Os tecidos de Eliã acabaram e ela não tem mais material para produzir novas máscaras, por isso ela está aceitando doações de tecidos e elásticos para confeccionar e ajudar mais pessoas. Interessados em doar entrar em contato com a artesã pelo telefone 98100-3066.

– Algumas lojas de tecido na cidade estão atendendo via WhatsApp. Caso alguém queira comprar tecido, elástico ou doar, estou aceitando – disse Eliã.

Eliã é estudante de enfermagem e se sensibilizou quando as autoridades de saúde informavam sobre a dificuldade de encontrar máscaras em lojas e indicavam uso das proteções caseiras. Então ela calculou que com um metro de tecido é possível fazer, em média, 20 protetores faciais, e então começou a produção.

O Ministério da Saúde destaca que pano mais recomendado é o 100% algodão por ser mais fechado e eficaz na proteção individual e coletiva. Depois de prontas e usadas, as máscaras devem ser higienizadas corretamente para eliminar todo tipo de vírus e bactéria presente no objeto.