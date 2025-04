Artesã de Valença ganha destaque na 17ª edição da Rio Artes

Valença – A artesã Kelli Cristina Cardoso, conhecida pelo trabalho com bonecas de pano, representará o município de Valença na 17ª edição da ‘Rio Artes’, que começa nesta quarta-feira (9), no Centro de Convenções ExpoMag, na Cidade Nova, no Rio de Janeiro. Ela levará uma peça autoral inspirada no tema deste ano: a Mata Atlântica. A obra, criada a partir da representação do Ipê, árvore símbolo da vegetação nativa, fará parte do estande da Economia Criativa do Estado do Rio.

Kelli é professora primária da rede municipal há 17 anos e se dedica há mais de uma década ao artesanato. Sua trajetória no universo das artes manuais começou a partir da convivência com a sogra, também artesã, e da necessidade de produzir recursos pedagógicos personalizados para suas aulas.

“Eu comecei a produzir bonecas que ajudavam a contar histórias em sala de aula. A criança levava a boneca, conhecia a versão da história e, a partir dali, criava a sua própria versão”, declarou Kelli.

Com o tempo, o talento de Kelli foi ganhando novos públicos e espaços. Hoje, ela é referência na confecção de bonecas de pano e suas criações são vendidas para todo o Brasil.

“O meu carro-chefe é a boneca de pano. Com ela, conheci outros artesãos e passei a diversificar a produção. Tudo é feito por nós, artesãos: costuramos as bonecas, fazemos os vestidos, usamos enchimento antialérgico, e não deixamos nenhuma peça solta, para garantir a segurança das crianças”, explicou a artesã

Para participar do evento, a artista está recebendo apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Valença. O atual secretário, Antônio Carlos, garantiu suporte logístico e institucional para que o município esteja representado no evento.

Rio Artes

A Feira Rio Artes, anteriormente conhecida como “Feira Rio Artes Manuais”, é um dos principais eventos de economia criativa do Brasil. Em sua 17ª edição, que ocorre de 9 a 13 de abril de 2025, a feira se consolidou como uma plataforma abrangente que vai além do artesanato, incluindo áreas como empreendedorismo, entretenimento cultural, decoração, moda, gastronomia e saúde. A entrada é gratuita.

No ano passado, a artista já havia sido selecionada para participar da feira com uma boneca inspirada na obra de Monteiro Lobato — uma Emília que se transformava em Cuca e Dona Benta, em alusão à versatilidade da literatura infantil brasileira. A curadoria foi realizada pelo artista plástico Cocco Bançante, responsável também pelo Museu do Artesanato do Rio de Janeiro.

A valorização do artesanato como elemento cultural, econômico e de identidade também é uma bandeira levantada pela artista. Kelli contou um pouco mais sobre a iniciativa Ateliê Arte Nossa, em que participa ao lado de outros 31 artesãos locais, que vivem da produção manual.

“A valorização do artesanato em Valença está crescendo, e o secretário entende a importância de mostrar para o Estado que Valença vai além de Conservatória. Temos muitos artesãos de várias partes do município que merecem esse reconhecimento. Às vezes as pessoas subestimam o artesanato, achando que não dá renda. Mas posso afirmar com orgulho: eu vivo das minhas bonecas. E meus colegas artesãos também sustentam suas famílias com esse trabalho. Isso é economia girando no município”, afirmou a artesã.

Portugal

Kelli também foi convidada a participar de uma exposição internacional em Portugal, promovida pelo mesmo curador da Rio Artes, Cocco Bançante. Ano passado, a obra da boneca Emília também foi selecionada para a exposição.

Ainda está sendo discutido se a própria artesã viajará ou se apenas suas obras farão parte do evento.

“Ano passado, a boneca Emília foi para Portugal. Agora, a proposta é que o nome do município também esteja presente. Sempre sonhei em viver do artesanato. E hoje eu vivo disso. Levo comigo e nas minhas bonecas um pedacinho de Valença para o Brasil inteiro e, quem sabe, para o mundo”, finalizou.