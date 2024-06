Arthur Tutuca se reúne com pré-candidatos a vereador e lideranças políticas de Piraí

Piraí – O pré-candidato a prefeito de Piraí, Arthur Tutuca reuniu na noite de quarta-feira (26), vereadores, lideranças políticas e pré-candidatos a vereador para uma reunião, que contou também com a presença do deputado estadual e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca. Na ocasião, Arthur apresentou um vídeo, que emocionou a todos os presentes, afirmando que seu objetivo é cuidar da população e dar continuidade ao legado do seu pai, o prefeito Tutuca.

– Desde a última reunião que fizemos, no dia 8 de junho, eu não parei de andar pelas ruas da cidade. As pessoas têm me perguntado qual o meu plano para o nosso município. E o que eu tenho falado pra população é muito simples. Meu plano é seguir o legado do meu pai. E isso eu vou mostrar pra vocês. Mas eu preciso que vocês confiem em mim. Confiem na nossa equipe. Confiem no nosso grupo – disse Arthur, que conta com o apoio do atual prefeito Dr. Ricardo Passos,

Gustavo Tutuca, fez questão de ressaltar todo o trabalho desenvolvido pela atual gestão e reforçou a confiança no seu irmão para seguir o legado do pai.

– O Arthur é a pessoa certa pra dar continuidade ao legado do Tutuca. Quero mais uma vez agradecer a confiança desse grupo em nós mesmos. A gente tem que confiar na nossa força. Eu desafio qualquer um a apresentar um grupo que tenha mais trabalho pela nossa cidade do que esse que tá aqui. Não tem! Precisamos lembrar sempre como estava a cidade quando o meu pai assumiu a prefeitura. Vou relembrar só alguns pontos aqui: a Barão do Piraí, a creche de Arrozal, o hospital Flávio Leal… todo mundo lembra como estava e como está hoje. Então, gente, o que estamos decidindo no próximo mês de outubro é o futuro que queremos para a nossa cidade – disse Gustavo Tutuca.